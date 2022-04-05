Советник главы МВД Антон Геращенко распространил в своем телеграмм-канале видео, как украинские бойцы 95 бригады сегодня утром, 5 апреля, сбили вражеский вертолет Ка-52 украинской ракетой "Стугна". Случилось это под Изюмом в Харьковской области.

"Смотрите на эти кадры! Самый современный вертолёт русских, вооружённый до зубов, летел убивать наших ребят, а в итоге превратился в груды обломков! Филигранно точная работа украинских инженеров ракетостроителей и наших Героев!", - говорится в сообщении телеграмм-канала Геращенко.

Также там сообщили, что в результате уничтожения этого вертолета, погибли двое летчиков оккупантов, которые теперь не смогут убивать наших Героев и мирных граждан.

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