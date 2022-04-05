Такое мнение в программе «БАЦМАН» высказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Что же касается завершения активной фазы то это, по его словам, может произойти уже в мае. Анушаускас отметил, что у РФ заканчиваются ресурсы необходимые для войны против Украины.

"Конечно, можно войну затягивать. Например, если на какой-то линии остановятся, там будут происходить локальные сражения, это может длиться довольно долго, но я думаю, что активна фаза войны закончится к середине мая. Из-за ресурсов", – предположил Анушаускас.

При этом министр обороны Литвы подчеркнул, что «пассивные» военные действия могут длиться и месяцами.

«Но кульминация таких, активных действий, думаю, будет в апреле, а закончатся они до середины мая", – сказал в интервью министр.



Под активными военными действиями Анушаускас подразумевает участие в них бронетанковых войск, проведение наступательных операций.

"Это то, что мы особенно видели в первые две недели войны. Но из-за потерь, морального состояния, санкций ресурсы России закончатся раньше, чем мы думаем", –высказал предположение министр.

Добавим, что тем временем Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Если до этого срока не будет мирного соглашения, то, по его мнению, начнется партизанская война.

«Сейчас они пытаются взять Мариуполь и делать козни в зоне ООС. Это означает, что в ближайшие недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего востока и они или пойдут на мирный договор, или станут. Активная фаза закончится к середине апреля, а дальше - «партизанка», которая будет доедать остатки их войск. У нас два варианта - или мы добиваем их полностью, ценой жертв, или мирный договор и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим», - говорит Арестович.

Напомним, оккупанты превратили Гостомель в город-призрак, ВСУ показали видео.

В то же время стало известно, что российские оккупанты-мародеры начали торговать награбленным на базарах и Интернет-площадках.