В Сумской области селяне уничтожили два танка оккупантов. Об этом сообщает официальная страница теробороны в Фейсбук и публикует соответствующие кадры.

"Национальное сопротивление в действии. На Сумщине крестьяне обезвредили два вражеских танка Т-72. Один еще, вероятно, воевал во время Второй мировой, а второй — только что с завода. Местные говорят-видели, что на спидометре было менее 200 км пробега», - говорится в сообщении.

Предоставляем, в воскресенье, 3 апреля, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о массовом уходе с территории области российских оккупантов, которые влекут за собой покореженную технику.

“Мы видели много техники, которая выходит в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. Они тащили подбитые танки, бронетехнику", - рассказал председатель ОГА.

В то же время он подчеркнул, что отдельные отряды россиян все еще остаются на Сумщине, сейчас проводится зачистка территории от оккупантов.

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