Украинские защитники впервые использовали мощные вражеские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против самого противника. Об этом стало известно пятого апреля из заявления спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в своем Телеграмм-канале.

По его словам, произошло это на Изюмском направлении. Там украинские защитники впервые использовали мощные вражеские ТОС-1А «Солнцепёк» против самого противника.

"Боекомплект и заряжающая машина в наличии есть", - добавил он.

Также мы писали, в Сумской области селяне уничтожили два танка оккупантов. Об этом сообщает официальная страница теробороны в Фейсбук и публикует соответствующие кадры.

"Национальное сопротивление в действии. На Сумщине крестьяне обезвредили два вражеских танка Т-72. Один еще, вероятно, воевал во время Второй мировой, а второй — только что с завода. Местные говорят-видели, что на спидометре было менее 200 км пробега», - говорится в сообщении.

Напомним, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".

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