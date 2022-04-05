В Минсоцполитики сделали уточнение для жителей отдельных городов и районов, где ведутся активные боевые действия.

Выплаты всех субсидий, льгот и денежной социальной помощи в апреле профинансировали ранее дат, предусмотренных графиком финансирования. Об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

Так необходимое финансирование (более 8,6 миллиардов гривен) в регионы перечислили 1 апреля. В частности, на финансирование различных видов социальной помощи было направлено 4,8 млрд гривен, а на финансирование льгот и субсидий – 3,8 млрд гривен.

Все области направили средства для выплаты в районы и города. Таким образом, в ближайшие дни средства будут зачислены на банковские счета людей и выплачены через Укрпочту.

В этом месяце, как и в марте, несмотря на военное положение, выплата происходит раньше.

Соответствующие выплаты профинансированы для получателей на всей территории, где работают органы социальной защиты населения.

Для того, чтобы обеспечить выплаты людям из отдельных городов и районов, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты населения не имели возможности работать, введен специальный механизм централизованного начисления и выплаты денежных пособий, льгот и субсидий.

Согласно информации из регионов, в апреле такой механизм будет применен в отдельных городах и районах 8 областей. Отдельно:

* Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь

• Запорожская область: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак

• Киевская область: Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич

* Луганская область: все города и районы

• Сумская область Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района

* Харьковская область: большинство районов и городов области

* Херсонская область: Высокопольский район

* Черниговская область: все города и районы.

Сейчас Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики проводит в этих городах и районах централизованное начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий.

После этого Минсоцполитики направит необходимое финансирование в Ощадбанк, который обеспечит перечисление выплат людям.

Сбербанк будет осуществлять это следующим образом:

• Тем гражданам, которые получали выплаты на счета в банках, АО “Ощадбанк” перечислит средства на те же счета.

Тех, кто получает выплаты на карту нечего дополнительно делать ненужно.

* Тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему "MY TRANSFER" (МАЙ ТРАНСФЕР).

Для того, чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКНП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Сбербанка на территории Украины.

Граждане, которые не успели получили свои выплаты за март через перевод, имеют возможность это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа.

Также можно позвонить на «горячую линию» Сбербанка и перенаправить перевод в другой банк, в котором человеку удобно получить выплату.

В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, то все положенные суммы будут ему выплачены в следующих выплатных периодах.

Напомним о массовую высылку российских дипломатов: какие страны Европы избавляются от потенциальных шпионов

Как сообщала Politeka, в НАТО сообщили о новых захватнических планах России: "в ближайшие недели..."

Также Politeka писала, что Украина накажет российских военных преступников, бесчеловечно пытавших украинцев