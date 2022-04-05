Выплаты всех субсидий, льгот и денежной социальной помощи в апреле профинансировали ранее дат, предусмотренных графиком финансирования. Об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.
Так необходимое финансирование (более 8,6 миллиардов гривен) в регионы перечислили 1 апреля. В частности, на финансирование различных видов социальной помощи было направлено 4,8 млрд гривен, а на финансирование льгот и субсидий – 3,8 млрд гривен.
Все области направили средства для выплаты в районы и города. Таким образом, в ближайшие дни средства будут зачислены на банковские счета людей и выплачены через Укрпочту.
В этом месяце, как и в марте, несмотря на военное положение, выплата происходит раньше.
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Соответствующие выплаты профинансированы для получателей на всей территории, где работают органы социальной защиты населения.
Для того, чтобы обеспечить выплаты людям из отдельных городов и районов, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты населения не имели возможности работать, введен специальный механизм централизованного начисления и выплаты денежных пособий, льгот и субсидий.
Согласно информации из регионов, в апреле такой механизм будет применен в отдельных городах и районах 8 областей. Отдельно:
* Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь
• Запорожская область: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак
• Киевская область: Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич
* Луганская область: все города и районы
• Сумская область Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района
* Харьковская область: большинство районов и городов области
* Херсонская область: Высокопольский район
* Черниговская область: все города и районы.
Сейчас Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики проводит в этих городах и районах централизованное начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий.
После этого Минсоцполитики направит необходимое финансирование в Ощадбанк, который обеспечит перечисление выплат людям.
Сбербанк будет осуществлять это следующим образом:
• Тем гражданам, которые получали выплаты на счета в банках, АО “Ощадбанк” перечислит средства на те же счета.
Тех, кто получает выплаты на карту нечего дополнительно делать ненужно.
* Тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему "MY TRANSFER" (МАЙ ТРАНСФЕР).
Для того, чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКНП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Сбербанка на территории Украины.
Граждане, которые не успели получили свои выплаты за март через перевод, имеют возможность это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа.
Также можно позвонить на «горячую линию» Сбербанка и перенаправить перевод в другой банк, в котором человеку удобно получить выплату.
В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, то все положенные суммы будут ему выплачены в следующих выплатных периодах.
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