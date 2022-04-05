За неделю украинские зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей врага. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрміяInform.
"Украинские воины ловко сбивают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА. Мы продолжаем стойко защищать свою землю! Мы будем уничтожать орков и все враждебное на своем пути и могли бы это делать гораздо эффективнее, будь у нас современное оружие от партнеров!" - отметили в сообщении.
Отметим, общие боевые потери оккупантов состоянию на 5 апреля ориентировочно составили: личного состава – примерно 18 500 человек, танки ‒ 676 ед, боевые бронированные машины ‒ 1858 ед, артиллерийские системы – 332 од, РСЗО - 107 ед, средства ПВО - 55 ед, самолеты – 150 ед, вертолеты – 134 ед, автомобильная техника – 1322 ед, корабли /катера – 7 ед, цистерны с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 94, специальная техника – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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