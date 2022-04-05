И могли бы это делать гораздо эффективнее, будь у нас современное оружие от партнеров.

За неделю украинские зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей врага. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрміяInform.

"Украинские воины ловко сбивают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА. Мы продолжаем стойко защищать свою землю! Мы будем уничтожать орков и все враждебное на своем пути и могли бы это делать гораздо эффективнее, будь у нас современное оружие от партнеров!" - отметили в сообщении.

Отметим, общие боевые потери оккупантов состоянию на 5 апреля ориентировочно составили: личного состава – примерно 18 500 человек, танки ‒ 676 ед, боевые бронированные машины ‒ 1858 ед, артиллерийские системы – 332 од, РСЗО - 107 ед, средства ПВО - 55 ед, самолеты – 150 ед, вертолеты – 134 ед, автомобильная техника – 1322 ед, корабли /катера – 7 ед, цистерны с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 94, специальная техника – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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