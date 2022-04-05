Стало известно, что пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade-600. Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками.
Об этом
Также сообщается, что оружие будут поставлять в рамках специальной помощи от Пентагона на сумму $300 млн, которая была объявлена 1 апреля.
Напомним, что данные дроны являются современным оружием, которые несут противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники, могут автоматически поражать цель.
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Также они оснащены сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени.
Отметим, украинские правоохранители на сегодняшний день зафиксировали 1200 фактов военных преступлений в Киевской области, которые осуществили российские оккупанты. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона.
«За все время войны задержали более 600 диверсантов. Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200», – сказал Монастырский.
Напомним, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".
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