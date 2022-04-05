Данные дроны являются современным оружием, которые несут противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники.

Стало известно, что пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade-600. Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками.

Об этом сообщает американское издание "Bloomberg" со ссылкой на источники.

Также сообщается, что оружие будут поставлять в рамках специальной помощи от Пентагона на сумму $300 млн, которая была объявлена 1 апреля.

Напомним, что данные дроны являются современным оружием, которые несут противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники, могут автоматически поражать цель.

Также они оснащены сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени.

Отметим, украинские правоохранители на сегодняшний день зафиксировали 1200 фактов военных преступлений в Киевской области, которые осуществили российские оккупанты. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона.

«За все время войны задержали более 600 диверсантов. Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200», – сказал Монастырский.

Напомним, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".

Как сообщала Politeka, Семья подорвалась на российской мине: родителей не стало, дети – в тяжелом состоянии.

Также Politeka писала, что "Захватить Николаев за три дня": Ким прокомментировал фейк о большом количестве вражеских танков и пехоты под городом.