Об этом в новом видеообращении заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Как известно, оккупанты захватили Херсон еще в начале войны. С тех пор украинский город находится под их контролем.

Однако, как сообщил Арестович, ситуация в городе изменилась: российские военные «подготовили» его к сдаче.

«Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе среди прочих своих военных планов», - рассказал советник главы Офиса президента.

В то же время он признал, что это не значит, что Херсон вернется под контроль Украины в ближайшие дни.

«Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее…», - уточнил Арестович.

Кроме того, он сообщил, что в данный момент от войск оккупанта полностью свободна Николаевская область.

«В Николаевской области вообще уже нет противника. Все бои уже ведутся в Херсонской», - сообщил Арестович.

Напомним, в Украине за время войны задержали более 600 диверсантов.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны.

Также Politeka писала, что Арестович обнародовал список частей и подразделений оккупантов, которые творили зверства на Киевщине.