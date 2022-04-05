Об этом в новом видеообращении заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Как известно, оккупанты захватили Херсон еще в начале войны. С тех пор украинский город находится под их контролем.
Однако, как сообщил Арестович, ситуация в городе изменилась: российские военные «подготовили» его к сдаче.
«Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе среди прочих своих военных планов», - рассказал советник главы Офиса президента.
В то же время он признал, что это не значит, что Херсон вернется под контроль Украины в ближайшие дни.
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«Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее…», - уточнил Арестович.
Кроме того, он сообщил, что в данный момент от войск оккупанта полностью свободна Николаевская область.
«В Николаевской области вообще уже нет противника. Все бои уже ведутся в Херсонской», - сообщил Арестович.
Напомним, в Украине за время войны задержали более 600 диверсантов.
Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны.
Также Politeka писала, что Арестович обнародовал список частей и подразделений оккупантов, которые творили зверства на Киевщине.