В Харьковской области украинские десантники сбили российский вертолет из противотанкового комплекса.

О новой победе украинских военных рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ. Как стало известно, 5 апреля в Харьковской области противотанковое подразделение 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины навсегда обезвредило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 «Аллигатор».

При этом для уничтожения вражеского вертолета житомирским десантникам не понадобилось даже зенитное оружие: российского «Аллигатора» сбили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Стугна-П».

В сети появились кадры с моментом выстрела по вражескому вертолету.

«Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника. Следует отметить, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели. Мы победим!», - сообщается в публикации.

При этом победы десантников 5 апреля не ограничились только вертолетом.

«В одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженные Силы Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ», - сообщили в другой публикации военные.

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