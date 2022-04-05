Легендарный украинский самолет «Мрия» до сих пор «жив», несмотря на сильные повреждения в результате обстрелов оккупантов.

В сети появились новые вдохновляющие кадры из аэропорта в Гостомеле, где с начала войны находился самый большой самолет в мире, построенный в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе.

На видео можно увидеть работающий двигатель «Мрии». Как стало известно, все три двигателя на левом крыле уникального самолета не повреждены.

«В Гостомеле «завелась» Мрія. Она жива, оркам так и не удалось ее уничтожить до конца. Это хороший знак, правда?», - пишут на эту тему в одном из телеграм-каналов.

Как известно, на момент начала российского вторжения в Украину самолет Ан-225 находился на ремонтных и регламентных работах на площадке ГП «Антонов» в Гостомеле. Один из его двигателей сняли для ремонта, поэтому самолет не смог улететь, оказавшись под обстрелами оккупантов.

Как можно увидеть на кадрах из аэропорта, корпус самолета получил тяжелые повреждения. По предварительным подсчетам «Укроборонпрома», на восстановление «Мрии» понадобится более 3 миллиардов долларов, а сам процесс может занять более 5 лет.

Напомним, как сегодня выглядит Гостомель, где оккупанты уничтожили легендарную «Мрию».

Как сообщала Politeka, разрушения Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: как выглядят города после обстрелов агрессора.

Также Politeka писала, что появились новые фото уничтоженной оккупантами "Мрии" Ан-225.