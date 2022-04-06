Кабинет министров на заседании 5 апреля урегулировал вопрос первоочередных аварийно-ремонтных работ в городах и селах, пострадавших в результате военных действий. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на своей странице в Фейсбук.

Государство начнет закупать строительные материалы для аварийно-ремонтных работ на поврежденных объектах (в жилых домах, больницах и других коммунальных учреждениях).

Регионы смогут за счет средств государственного бюджета закупать строительные материалы и безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы на объектах, которые повреждены в результате боевых действий.

Речь идет о стекле для оконных и дверных блоков, OSB-плиты (ДСП и ДВП плиты), листы, брусья, доски и другие самые необходимые строительные материалы.

Утвержден механизм проведения обследования зданий и сооружений, поврежденных в результате военной агрессии рф.

Нужно определить, что можно восстановить, а что должны отстроить после окончания войны и возвращения к нормальной жизни. Для этого разработаны новые механизмы обследований зданий и расширили круг исполнителей работ по обследованию поврежденных объектов.

Обследование зданий и сооружений будет осуществляться после выполнения работ по разминированию, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

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