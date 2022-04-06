Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику. На этот раз оккупантов разгромили, когда те выдвинулись вырубать украинские леса на дрова. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Очередная попытка незаконной заготовки дров для российских оккупантов завершилась фиаско. В украинских воинов новые трофеи и немного морального удовлетворения от проведенной боевой работы. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Напомним, силы ВСУ успешно гонят врага с Херсонщины, новые подробности.

Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.

Также Politeka писала, что экс-командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине.