СБУ получила секретные карты и списки оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донеччины.

Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину – курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку. Не помогло выжить путинским войскам и руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО», - говорится в сообщении.

Кроме того среди документов были обнаружены: талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки; списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов; паспорта граждан России, военные билеты и т.д.

«Выявленная документация будет приобщена к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений рашистов и лично путина для международных судов», - заключили в СБУ.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

«Успехов не имеет» - заверили в Генштабе.

Напомним, жителей Луганщины просят срочно эвакуироваться.

Также сообщалось, что авто протаранило забор российского посольства в Бухаресте и первратилось в факел.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты разбомбили очередную нефтебазу и завод.