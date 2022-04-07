Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, появились в Сети.
«Экипаж показал блестящее тактическое решение, добился внезапности и остановил продвижение вражеской колонны», - прокомментировал видео искусной работы украинских защитников военный журналист Андрей Цаплиенко.
О том, где были сняты эти кадры - не сообщается.
Добавим, что ВСУ под Изюмом уничтожили вражеский вертолет и танки.
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По данным главы ХОВА, под Изюмом украинские защитники сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52.
"Что примечательно, вертолет сбили ракетой украинской производства «Стугна». Этим самым наши военные спасли сотни украинских жизней!"- сказал Олег Синєгубов.
Также он отметил, что возле Изюма ВСУ уничтожили российские танки, которые прорвались в Барвенково. Потери оккупантов подсчитывают.
На момент 6 апреля, по данным Генштаба ВСУ, украинцы уже уничтожили 684 танков врага. Что касается личного состава, то потери российских войск составили 18 600 тыс. человек.
Напомним, ВСУ успешно гонят врага с Херсонщины.
Также сообщалось, что в Генштабе ВСУ предупредили, какк РФ может использовать территорию Приднестровья.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты активизировались в воздухе над Одесской областью.