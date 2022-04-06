Саша Корбан написал, что мурал создавался в дни, когда украинские военные "вели бои за освобождение Бучи и Ирпеня".

Уникальный патриотический мурал нарисовали в Оболонском районе Киева. Рисунок создал известный мастер стрит-арта, который посвятил его украинским защитникам. Художник Саша Корбан на своей странице в социальной сети Facebook, показал мурал, который нарисовал.

На мурале изображены руки военного, который сшивает разорванный украинский флаг. Вышло талантливо и тонко, прямо в сердце. Саша Корбан написал, что мурал создавался в дни, когда украинские военные "вели бои за освобождение Бучи и Ирпеня".

"Сколько погибло людей… сколько убито невинных детей… сколько искалеченных душ… Благодаря невероятным усилиям наших воинов ВСУ, теробороны, волонтеров и всех украинцев, которые объединились, мы сдерживаем врага, чтобы он не смог разорвать нашу родную страну. И мы выстоим, мы победим!", - верит Саша Корбан.

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