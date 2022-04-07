Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно данным, на сегодня в российском ВПК начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни.

«Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономический, и, как следствие, морально-психологическое воздействие на гражданский персонал», - говорится в письме председателя архангельского комитета «профсоюза гражданского персонала ВС РФ».

Профсоюзные деятели отчаялись в попытках решить вопрос на отраслевом уровне. А значит «в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес министерства обороны и правительства РФ по вопросам повышения уровня заработной платы гражданского персонала» предлагается обращение по этим вопросам в верховный суд РФ.

Основное требование: "обязать правительство и Министерство обороны провести индексацию заработной платы".

В свою очередь в украинской разведке напомнили россиянам, что их новое положение – это логическое следствие астрономических затрат на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики.

Добавим, тем временем стало известно, что Минфин России не смог расплатиться по евробондам в долларах, а платеж произведенный в рублях, не был принят иностранным банком-корреспондентом, что фактически запускает механизм дефолта страны-агрессора.

Напомним, Кабмин расширил список разрешенного оружия для терробороны.

Также сообщалось, что командир фрегата, с которого ракетами "утюжат" Украину, оказался из Виннитчины