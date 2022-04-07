Изъятое оружие передано в одну из боевых бригад ВСУ.

Подразделения Центра спецназначения ВСП захватили во время наступательной операции технику и боеприпасы. Изъятое оружие передано в одну из боевых бригад ВСУ. Об этом сообщает портал Милитарный.

Украинские силы захватили самоходную гаубицу 2С3 "Акация", а также боеприпасы к ней.

"Теперь трофеи будут служить Украине", – отметили в ВСП.

На заброшенных позициях захватчиков, украинские военные обнаружили не только самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" калибра 152 мм, но и боекомплект к ней.

Эта самоходная гаубица передана бригаде Вооруженных Сил Украины. После ремонта она будет помогать нашим военным сражаться с российскими захватчиками.

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