Подразделения Центра спецназначения ВСП захватили во время наступательной операции технику и боеприпасы. Изъятое оружие передано в одну из боевых бригад ВСУ. Об этом сообщает портал Милитарный.
Украинские силы захватили самоходную гаубицу 2С3 "Акация", а также боеприпасы к ней.
"Теперь трофеи будут служить Украине", – отметили в ВСП.
На заброшенных позициях захватчиков, украинские военные обнаружили не только самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" калибра 152 мм, но и боекомплект к ней.
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Эта самоходная гаубица передана бригаде Вооруженных Сил Украины. После ремонта она будет помогать нашим военным сражаться с российскими захватчиками.
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