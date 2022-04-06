Пока власти страны-агрессора россии утверждают, что потерь в войне в Украине у них якобы практически нет, сами россияне обнаружили доказательства обратного. Местный житель снял на видео свежые вырытые могилы.

Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Импровизированное кладбище находится в городе Михайловск в Ставропольском крае России. На снятом видео запечатлены десятки могил, ликвидированных в Украине бойцов российских Воздушно-десантных войск. Все могилы устланы свеженькими венками и крестами. Над ними развиваются флаги ВДВ.

Воздушно-десантные войска в России считаются "элитными", поэтому и хоронят солдат этих войск открыто и с особыми почестями. А сколько тел обычных российских солдат было оставлено на нашей земле и сосчитать трудно. Пусть земля им будет стекловатой!

Напомним, русские войска получили базу данных наших активистов и воинов АТО.

Как сообщала Politeka, оккупанты открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине.

Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты похитили больше сотни человек.