В Украине рынок труда сократился в десять раз. Но все еще пользуются спросом работники некоторых сфер труда. Каких именно рассказали в издании ТСН.
До полномасштабной войны россии против Украины на рынке было большое число вакансий, а найти сотрудника было сложно. Теперь же ситуация изменилась: число соискателей взлетело, а вакансий – сократилось.
Самый большой спрос на работников сейчас в производстве и логистике. Правительство упростило требования к водителям - разрешило работать на грузовом транспорте с правами категории В. Спрос на водителей растет и предлагают им зарплату на 30-40% больше, чем было в довоенное время.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Эвакуируйтесь": жителей Луганщины просят уехать, срочное обращение главы ОВА Гайдая
Наступательная операция: в Генштабе предупредили, как РФ может использовать Приднестровье
Сильный пожар на Днепропетровщине, выяснилось, что разбомбили оккупанты: "До сих пор укрощают пламя"
"Власти пытаются скрыть это от вас": британский премьер Борис Джонсон обратился к россиянам
Все еще пользуются спросом работники таких сфер: агро, перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение и логистика.
Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.
Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.
Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.