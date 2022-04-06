До полномасштабной войны россии против Украины на рынке было большое число вакансий.

В Украине рынок труда сократился в десять раз. Но все еще пользуются спросом работники некоторых сфер труда. Каких именно рассказали в издании ТСН.

До полномасштабной войны россии против Украины на рынке было большое число вакансий, а найти сотрудника было сложно. Теперь же ситуация изменилась: число соискателей взлетело, а вакансий – сократилось.

Самый большой спрос на работников сейчас в производстве и логистике. Правительство упростило требования к водителям - разрешило работать на грузовом транспорте с правами категории В. Спрос на водителей растет и предлагают им зарплату на 30-40% больше, чем было в довоенное время.

Все еще пользуются спросом работники таких сфер: агро, перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение и логистика.

Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.

Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.