Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время все врага удалось не только остановить, но и погнать обратно. Особое внимание прикуто к отрядам главы Чечни Рамзана Кадырова, которые уже успели прославиться в качестве "тик-ток" войск. Ведь они постоянно снимают нелепые видео, в которых сражаются с пустыми многоэтажками или пытаются втроем попасть по одному светофору. В этот раз Антон Геращенко показал, как "тик-ток" войска решили сделать сражение на мечах. Видео героев опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"кадыровские **** в детстве не наигрались в войнушки

Лучше б вы путина с бункера вытащили, и на *** посадили, рыцари недоделанные!", - написал Геращенко под видео.

На кадрах можно увидеть военных, которые делают вид, что сражаются на мечах.

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