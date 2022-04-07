Как сообщают в Генштабе ВСУ российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года и имеют военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.
Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.
Кроме того на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, что имеет российское гражданство.
Также в Генштабе сообщают, что оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Придется выбирать: в США рассказали, как загонят Россию в тупик
"Эвакуируйтесь": жителей Луганщины просят уехать, срочное обращение главы ОВА Гайдая
«Намного хуже Бучи»: начали появляться подробности кошмара, творившегося в Бородянке
Братья-россияне погибли защищая Украину: тела нашел отец, который с 2014 года воевал на Донбассе
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены три воздушные цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов.
Добавим, что тем временем стало известно, что США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя страны.
«Выявление причастных сейчас является чрезвычайно важным приоритетом для разведывательных структур США», — заверил чиновник.
Напомним, российские захватчики, которых вывели из Украины на территорию рф, не хотят возвращаться на полю боя.
Также сообщалось, что США знают, как загнать РФ в тупик.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выдали правду о произволе русских офицеров.