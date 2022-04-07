Как сообщают в Генштабе ВСУ российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года и имеют военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.

Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Кроме того на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, что имеет российское гражданство.

Также в Генштабе сообщают, что оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены три воздушные цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов.

Добавим, что тем временем стало известно, что США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя страны.

«Выявление причастных сейчас является чрезвычайно важным приоритетом для разведывательных структур США», — заверил чиновник.

Напомним, российские захватчики, которых вывели из Украины на территорию рф, не хотят возвращаться на полю боя.

Также сообщалось, что США знают, как загнать РФ в тупик.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выдали правду о произволе русских офицеров.