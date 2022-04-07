Чернигов и Сумы, приняв удар врага на себя, выстояв, фактически спасли Киев и всю Украину.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, пишет Politeka.net.

«Если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву бы пришлось очень скверно.



И появилась бы вероятность, что российские войска разрезали бы пути сообщения по направлению — Львов — Киев — Харьков, а это уже было бы не просто скверно, а почти конец.

Но Чернигов и Сумы не пали.



Они дали», - написал Арестович на своей странице в Instagram.

Ранее Арестович объяснил, что Чернигов и Сумы, которые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину дают отпор оккупантам, спасли Украину от разрезания на части.

Тем временем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей.

«Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости», - сказал он.

Впрочем, вероятность того, что Россия может попытаться повторно вторгнуться в Киевскую область сохраняется – об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

США и союзники по НАТО предполагают, что это может произойти «как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины».

Вопрос в том, останется ли у России достаточно живой силы. При этом на Западе уверены, что военной техники для решения этой задачи у Москвы по-прежнему хватит.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал кадры кладбище в Чернигове, на котором похоронены жертвы варварских обстрелов.

«Сколько свежих могил, никогда не думал, что увижу все это… Тысячи разрушенных жизней, семей... Неугасаемая боль и злость! Злость на тех, кто все эти зверства совершил и на тех, кто допустил всему случиться; на тех, кто знал и не остановил, имея силу и власть, и на тех, кто до сих пор наблюдает и бездействует! Вы, вы все виновны в этих убийствах!», - прокомментировал страшное видео Геращенко.

Напомним, штурм россиян на Луганщине провалился, но враг продолжает обстреливать мирные дома и уничтожать инфраструктуру.

Также сообщалось, что российские оккупанты не хотят возвращаться воевать в Украину.

Кроме того Politeka.net писала, что организатора российского автопробега в Берлине настигла расплата.