Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, пишет Politeka.net.
«Если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву бы пришлось очень скверно.
И появилась бы вероятность, что российские войска разрезали бы пути сообщения по направлению — Львов — Киев — Харьков, а это уже было бы не просто скверно, а почти конец.
Но Чернигов и Сумы не пали.
Они дали», - написал Арестович на своей странице в Instagram.
Ранее Арестович объяснил, что Чернигов и Сумы, которые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину дают отпор оккупантам, спасли Украину от разрезания на части.
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Тем временем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей.
«Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости», - сказал он.
Впрочем, вероятность того, что Россия может попытаться повторно вторгнуться в Киевскую область сохраняется – об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.
США и союзники по НАТО предполагают, что это может произойти «как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины».
Вопрос в том, останется ли у России достаточно живой силы. При этом на Западе уверены, что военной техники для решения этой задачи у Москвы по-прежнему хватит.
В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал кадры кладбище в Чернигове, на котором похоронены жертвы варварских обстрелов.
«Сколько свежих могил, никогда не думал, что увижу все это… Тысячи разрушенных жизней, семей... Неугасаемая боль и злость! Злость на тех, кто все эти зверства совершил и на тех, кто допустил всему случиться; на тех, кто знал и не остановил, имея силу и власть, и на тех, кто до сих пор наблюдает и бездействует! Вы, вы все виновны в этих убийствах!», - прокомментировал страшное видео Геращенко.
Напомним, штурм россиян на Луганщине провалился, но враг продолжает обстреливать мирные дома и уничтожать инфраструктуру.
Также сообщалось, что российские оккупанты не хотят возвращаться воевать в Украину.
Кроме того Politeka.net писала, что организатора российского автопробега в Берлине настигла расплата.