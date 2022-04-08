Украинские войска держат оборону. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожили технику российских оккупантов.
Фото уничтоженной техники и украинских героев показали в Генеральном штабе ВСУ.
"Осторожно! Работают украинские мастера "высадки незваных пассажиров" - подписали подборку в Генштабе. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!
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На фото можно посмотреть на мужественных защитников, которые боронят Украину от оккупантов. Кроме того, показана разбитая техника российских солдат.
В комментариях к публикации украинцы поблагодарили воинов и восхитились их мастерством: "Спасибо мастерам) Мастерская работа! Вы лучшие!", "Они у нас самые лучшие", "Одного прошу, возвращайтесь живые! Храни вас Бог!", "Спасибо за защиту".
Напомним, силы ВСУ успешно гонят врага с Херсонщины, новые подробности.
Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.
Также Politeka писала, что выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.