Экипаж одного из российских танков, употребив алкогольные напитки, пошел вслед за «российским кораблем» в буквальном смысле.

Соответствующий кадр опубликовал Генштаб ЗСУ на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

«Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами», - с юмором прокомментировали в Генштабе фото, сделанное представителями 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

«На занятиях по маскировке они были лучшие», «Это то самое место, куда идут русские корабли, или другое?», «Когда хотели увидеть дно бутылки, а увидели дно речки», «Они думали так спрятаться и дышать через трубку (ствол) но уже в аду... Слава Богу!», - шутят в комментариях.

Напомним, ранее глава госдепа Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники уже предоставили или в ближайшее время предоставят Украине «10 противотанковых систем на каждый российский танк».

Блинкен также сказал, что вооруженный конфликт в Украине может затянуться, однако он не видит «ни одного потенциального сценария», в котором Украина не одерживает победу.

В то же время стало известно, что мэр Каховки в Херсонской области Виталий Немерец вынужден был выехать из города после отказа от сотрудничества с оккупантами.

«Жизнь моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мёртвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет», - заявил Немерец.

Он заверил, что продолжает работу «во благо нашей каховской общины» и что отстранить его от должности может только большинство депутатов городского совета «на легитимной сессии».

Напомним, Алексей Арестович рассказал, что на самом деле спасло Киев и Украину.

Также сообщалось, что враг не выпускает мужчин из Мелитополя.

Кроме того Politeka.net писала, что россиян массово сгоняют в военкоматы, кем хотят пополнить поредевшую армию.