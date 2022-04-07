Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как обстоят дела в Херсоне.

Успехами чиновник поделился в интервью Дмитрию Гордону.

"Херсон неожиданно и мужественно не поддается оккупации, выходит даже под дулами и говорит, что "Мы - Украина!". Там висит украинский флаг.

Кроме этого, россияне расчитывали на хоть какую-нибудь поддержку в городе, но так не увидели ее.

У россиян недостаточно стредств, чтобы контролировать город изначально, и это их задержало при походе на Одессу и Николаев. Мы много чем обязаны Херсону тем, что Николаев устоял. Этот город нам дал время, для того, чтобы собраться. В том числе дали время малыми силами держать Антоновский мост", - говорит Ким.

"Херсон не покорен. И перспективы очень хорошие. Понимаю, что для россиян - это единственный областной центр, который они захватили и не хочется его отдавать, но его очень тяжело держать - там люди не собираются сдаваться. Этим и не пахнет в Херсоне. Город меня этим очень удивил и я очень горд, что Херсон себя так проявил", - добавил он.

По словам Виталия Кима, Херсон без сомнений можно забрать обратно

"Я общаюсь с Херсоном и люди, понимая, что бахает все ближе и ближе, то они радуются: "Наши подходят!". Когда в Николаеве наоборот паника, а херсонцы радются - это значит, что ВСУ подходят ближе к Херсону", - утверждает Глава Николаевской ОВГА.

Напомним, россиян массово сгоняют в военкоматы.

Также сообщалось, что организатора российского автопробега в Берлине настигла расплата.

Тем временем в армии РФ уже начали жаловаться на зарплаты.