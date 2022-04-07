Народные депутаты предлагают передавать средства по продаже конфискованного имущества коллаборантов в бюджеты общин, где размещено это имущество.

Соответствующие законопроекты №7256 и №7257 на днях зарегистрировали в Верховной Раде, пишет Politeka.net

Соавтор законопроекта напомнил, что парламент ужесточил ответственность за коллаборационизм – теперь за это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества.

«Новые законопроекты предлагают, чтобы в случае, если суд принимает решение о конфискации имущества пособник страны-агрессора – средства с продажи этого имущества переходили в бюджет общины, где оно непосредственно находится. Эти деньги можно будет использовать на дальнейшее восстановление разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры и жилого фонда в общинах», – пояснил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин.

Напомним, по состоянию на 1 апреля инфраструктура Украины пострадала уже минимум на 68 миллиардов долларов США. Соответствующие расчеты осуществили в рамках проекта "Россия заплатит".

Впрочем эта цифра растет каждый день - враг продолжает уничтожать жилые дома, больницы, школы, детсады и др.

Добавим, что дома в Украине после войны будут строить по новым правилам.

Также сообщалось, что в приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

Кроме того Politeka.net писала, что президент Владимир Зеленский дал ответ, что ждет украинцев, чье жилье разрушили российские захватчики.