Российские войска при попытке установить свои артиллерийские орудия были жестко «наказаны» бойцами ВСУ.

Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, были сняты на Херсонщине.

«Херсонская область. Рашисты пытались развернуть свою артиллерию, но что-то пошло не так», - прокомментировали кадры в ЗСУ.

Напомним, силы ВСУ продолжают наступление на Херсонщине и освобождают населенные пункты одно за другим.

Так, 6 апреля украинская армия выбила оккупантов из населенного пункта Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области. Он расположен к югу от районного центра и находится неподалеку от административной границы с Днепропетровской областью.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ взяли под контроль населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников объявил, что оккупантов успешно оттесняют в Херсонской области.

В то же время советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что россияне уже подготовили к сдаче и сам Херсон.

"Они серьезно рассматривают такой вариант, чтобы покинуть город. Но это не значит, что Херсон освободят уже завтра", – пояснил он.

Напомним, в Раде придумали, где взять деньги на строительство нового жиль для украинцев.

В свою очередь Виталий Ким рассказал, почему в Херсоне радуются взрывам.

Также Politeka.net писала, что Алексей Арестович рассказал, что на самом деле спасло Киев.