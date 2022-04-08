Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, были сняты на Херсонщине.
«Херсонская область. Рашисты пытались развернуть свою артиллерию, но что-то пошло не так», - прокомментировали кадры в ЗСУ.
Напомним, силы ВСУ продолжают наступление на Херсонщине и освобождают населенные пункты одно за другим.
Так, 6 апреля украинская армия выбила оккупантов из населенного пункта Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области. Он расположен к югу от районного центра и находится неподалеку от административной границы с Днепропетровской областью.
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Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ взяли под контроль населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.
В свою очередь министр обороны Алексей Резников объявил, что оккупантов успешно оттесняют в Херсонской области.
В то же время советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что россияне уже подготовили к сдаче и сам Херсон.
"Они серьезно рассматривают такой вариант, чтобы покинуть город. Но это не значит, что Херсон освободят уже завтра", – пояснил он.
Напомним, в Раде придумали, где взять деньги на строительство нового жиль для украинцев.
В свою очередь Виталий Ким рассказал, почему в Херсоне радуются взрывам.
Также Politeka.net писала, что Алексей Арестович рассказал, что на самом деле спасло Киев.