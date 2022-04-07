Экипаж российского Т-80 не смог выжить при встрече с украинскими защитниками, вооруженными ПТРК Javelin.

Кадры с места атаки, в частности, опубликовал советник главы МДВ Антон Геращенко.

«Украинские защитники показали, что осталось от рашистского танка Т-80 при встрече с ПТРК Javelin – разорванные куски разбросало по обе стороны дороги», - прокомментировал Геращенко видео, на котором видно, что от техники остались лишь обугленные ошметки.

Напомним, ранее стало известно, что американцы с момента начала полномасштабного вторжения России выделили Украине на оборону более $1,7 млрд.

На днях же американская администрация объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи.

Речь идет о $100 млн на покупку противотанковых ракеты Javelin, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в таком оружии.

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Первый серийный ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом "выстрелил-забыл". Ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она приближается к цели.

Добавим, что в Украине в честь этого комплекса уже начали называть детей. Такие случаи зафиксировали в Киеве и Винницкой области.

Напомним, в Мариуполе оккупанты принудительно вывезли медиков и пациентов больницы на территорию рф и так называемой "ДНР".

Также сообщалось, что россиян массово гонят в военкоматы.

Кроме того Politeka.net писала, что Путин может вернуть войска под Киев, названо условие.