Испанцы не только напомнили россиянам о преступлениях российских оккупантов в Украине, но и жестко высказались о россии и путине.

Российское торговое судно вместе со всей рф и ее президентом путиным по всему миру отправляют по маршруту, который проложили для военного корабля россии защитники острова Змеиный. На этот раз корабль из рф послали в Испании.

Видео ответа испанцев экипажу из страны-оккупанта и террориста опубликовало издание "Думская".

Российские моряки решили дозаправиться топливом в Испании, но им отказали уже известной всему миру фразой.

"Страна-изгой, страна убийц и мародеров, страна моральных уродов", - подписали короткий, но очень красноречивый ролик одесские журналисты.

Испанцы не только напомнили россиянам о преступлениях российских оккупантов в Украине, но и жестко высказались о россии и путине, послав их "на*уй": "Вы убиваете украинских женщин и детей. Россия - это убийца и путин ваш убийца, идите на*хуй".

Напомним, Арестович пояснил, за что нужно наградить путинского пресс-секретаря.

Как сообщала Politeka, в Мариуполе пал украинский воин, спасая друзей.

Также Politeka писала, что стало известно, почему высадка десанта рф невозможна в Одессе.