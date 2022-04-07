Группы ССО Украины охотятся на особого зверя - ПВО врага. Охота им удалась. Так, в одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК «Бук».
Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в Телеграмме.
После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А затем приступили к зачистке местности.
Во время нее, наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного «зверя» пусковой-заряжающей установки ЗРК «Бук».
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ЗРК «Бук» - семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и прочее) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивной радіопротидії.
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