Украинские Силы спецопераций захватили несколько единиц техники российских оккупантов. ЗРК "Бук" и боевой пункт управления комплекса "Бук М1" будут использоваться украинскими силами ПВО. Фото трофеев показали в Генеральном Штабе ВСУ.
"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о ЗРК БУК и боевом пункте управления комплекса БУК М1", - отметили в Генштабе.
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Вся захваченная спецназовцами техника пригодна к дальнейшему использованию – и послужит для очищения украинской земли от рашистов.
Украинские спецназовцы и дальше обещают охотиться за особо ценными трофеями.
Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.
Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.
Также Politeka писала, что выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.