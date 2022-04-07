В настоящее время военное выполнение заказа МО рф поставлено под вопрос.

Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военных заказов. Инфляция из-за введенных санкций «съедает» предусмотренные под производство оружия средства. А дополнительные средства в бюджете рф отсутствуют.



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства рф по проблемным вопросам в ходе исполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Во избежание повышения цен правительство рф разрешило заключать контракты с единственным поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. Фиксация цен приводит лишь к убыткам для определенного «единственного исполнителя» военного заказа.

В настоящее время выполнение заказа МО рф поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций к рф в целом и к ее ВПК, в частности.

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