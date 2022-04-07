В общем, к нам едет новое пушечное мясо. В 2019 году Тува была признана беднейшим регионом рф.

Россия собирает новое "мясо", чтобы отправить воевать против Украины. При этом страна-агрессор даже не дает своим горе-воякам самого необходимого. Забавное фото новой партии оккупантов из "непобедимой армии" показал программист и блогер Назар Токарь.

Так, к отправке в Украину готовятся тувинцы, воевать они будут в галошах.

"Это республика Тува, пока мордовские земли на границе с Монголией. Это "добровольцы", которые планируют ехать на войну в Украине. В галошах. Допускаю, что они просто не знают русского, поэтому думают, что едут копать картофель", - отметил Токарь.

Лидеры общественного мнения в Украине также массово постят фото "пополнения" оккупационной армии, которое красноречиво подтверждает деградацию ВС РФ.

В общем, к нам едет новое пушечное мясо. В 2019 году Тува была признана беднейшим регионом рф. Возможно, поэтому им вместо нормальной военной экипировки выдали резиновые сапоги.

Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.

Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.

Также Politeka писала, что выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.