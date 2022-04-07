Испуганный и деморализованный враг убегает, оставив на украинской земле свою технику и оружие.

Украинские воины продолжают защищать нашу землю и оперативно реагируют на каждую атаку оккупантов, особенно острой ситуация остается на Донецком и Луганском направлении. Об этом сообщают ВСУ на официальной странице в Фейсбуке.

«Российских захватчиков в Луганской области «кусаем» и «бьем», пусть «валят отсюда подальше». Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков в 6-10 км от города Кременная» - сказано в сообщении.

Также в ВСУ подмечают, что испуганный и деморализованный враг убегает, оставив на украинской земле свою технику и оружие.

«Пусть радуются те, кому удалось сбежать!» - добавляют в ВСУ.

Во время брифинга советник главы Офиса президента Сергей Лещенко рассказал о новых фейках российской пропаганды.

Так, по словам Лещенко, попытки легализовать оккупацию Энергодара, оправдать резню в Буче и обвинить Украину в повреждении цистерны с азотной кислотой в Рубежном приведут к новым провокациям.

Уже известно, что самопровозглашенная администрация Энергодара, во главе с Андреем Шевчиком, «уволила» всю исполнительную власть города.

Напомним, Новые санкции застали экономику рф врасплох: у путина заговорили о крахе.

Как сообщала Politeka, "Спецоперация" превратилась в ад: российские оккупанты готовы калечить себя, чтобы вырваться из Украины.

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