Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет Politeka.net.

«Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле», - сообщил Живицкий.

Также глава ОВА предупредил, что территория области остается небезопасной.

«Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование», - пояснил Живицкий.

Добавим, ранее глава Сумской ОВА сообщил, что в Конотопском районе на Сумщине на местах бывших стоянок российских оккупантов уже нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей.

Напомним, во временно оккупированном Изюме российские захватчики назначают "ДНРовцев" полицейскими.

Также сообщалось, что в Беларуси якобы проходит набор "добровольцев" для формирования новых подразделений ЧВК.

Кроме того Politeka.net писала, что силы ВСУ нанесли мощный удар по врагу на Херсонщине.