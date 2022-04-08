Жителей Луганской области будут продолжать эвакуировать в более безопасные места Украины до последнего момента, пока это будет возможно.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет Politeka.net.

По его слова, ежедневных атак и обстрелов все больше

«Мы чувствуем окончание подготовки к этому прорыву, к этой великой битве, которая будет у нас на Луганщине и Донетчине. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны по определенным направлениям. Вчера почти целый день с 4 часов утра был бой в Рубежном, и он закончился только поздно вечером. Слава Богу, закончился хорошо только для наших защитников, потому что они подбили несколько танков, БТРов и до 50 врагов уничтожили полностью», - сообщил Гайдай.

Также он уточнил, что несмотря на бомбежки и обстрелы – это еще не прорыв. При этом обстрелы действительно колоссальные.

«Мне сложно передать словами, но, если даже не находиться в Попасной, а где-то рядом, четко видно, что попасную просто забрасывают минами, артиллерией, «Градом», работают «Смерчи». Они просто стирают там все с лица земли, они хотят, чтобы потом, когда они пойдут в наступление, просто пройти этот населенный пункт. Как город Попасная им не нужен, им надо, чтобы было как степь», - пояснил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА заверил, что оркам и область не нужна – «им нужна галочка на географической границе Луганской области».

«На людей им наплевать полностью», - заверил Гайдай.

Напомним, жителей Луганщины умоляют эвакуироваться как можно быстрее, ситуация критическая.

Также сообщалось, что российских оккупантов полностью вігнали из Сумской области.

Кроме того Politeka.net писала, что на Харьковщине оккупанты назначают "ДНРовцев" полицейскими.