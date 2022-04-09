«А кто разрешил вам красиво жить?», - вывел кто-то из соладт рф синей краской на руинах дома в многострадальной Буче.

В свою очередь советник главі МВД Украины Антон Геращенко отметил, что данное «послание» лучшим образом описывает идею и мотивацию этой войны для орков.

«Мы поняли о вас это уже давно: вы - дно без ценностей, и цивилизации, а рабы всегда больше всех ненавидят свободных людей. Крепостное право отменили еще в 1861 году - а вы и не заметили», - отметил Геращенко, обращаясь к россиянам.

Добавим, количество обнаруженных в Буче тел растет с каждым днем. При этом большинство мирных жителей были застрелены.

По состоянию на на 6 апреля было известно уже о 320 погибших.

Тем временем представитель украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры между Украиной и Россией в онлайн-формате ведутся беспрерывно, но эмоциональный фон разговоров после событий в Буче изменился.

"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ", – объяснил Подоляк.

Также, по его словам, пока сложно назвать дату следующей очной встречи делегаций. Это зависит от многих факторов, в том числе и положения дел на фронте.

Напомним, оккупанты цинично ударили по вокзалу в Краматорске в тот момент, когда там находились тысячи мирных жителей.

Также сообщалось, что оккупанты заканчивают подготовку к решающей битве за Донбасс.

Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович оценил угрозу повторного наступления врага на Киев.