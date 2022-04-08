Приятный момент, когда россияне сами разоблачают фейки своего ТВ. Так, российские пропагандисты попытались выдать очередной фейк об украинских военнослужащих. Для этого они использовали сьемки собственного сериала.

Российская актриса Надежда Колобаева, причастная к съемкам этого сериала, разоблачила ложь пропагандистов.

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала", – написала девушка.

По ее словам, мужчинами, которые обматывали труп, оказались постановщик трюков и его ассистент по съемочной площадке. Вся история - как один сплошной анекдот.

Отметим, военные рф творили с мирными украинцами в Буче и других оккупированных городах зверства. Россияне поверили в ложь пропагандистов рф о том, что все это якобы "фейк и постановка". Примечательно, что о зверствах россиян и геноциде украинцев они говорили с улыбками на лицах.

Напомним, украинцев предупреждают о новых фейках от русской пропаганды.

Как сообщала Politeka, оккупанты использовали несовершеннолетнего мальчика из Харькова для корректировки огня.

Также Politeka писала, что информатор россиян попался на горячем в Днепре.