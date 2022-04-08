Еще один "Орлан-10" оккупантов посадили специалисты радиоэлектронной борьбы в Луганской области. Об этом в Телеграмм-канале сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, оккупанты постоянно используют такие беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям украинских защитников. Однако украинские защитники успешно отбивают все атаки и пресекают попытки устроить разведку на своей территории.
«На фото вам ярко продемонстрировано все величие «2 армии мира» - ведь даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и собраны с разных аппаратов и держатся на скотче» - пишут в Минобороны.
Также мы писали, ночь и утро в Днепропетровской области прошли тревожно однако, к счастью, обошлось без обстрелов. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Впрочем, отметил чиновник, есть и хорошая новость.
«В нашу область после зимовки прилетели первые аисты. Пока немного. Но через несколько недель станет больше. Знающие люди говорят, что у нас поселяются несколько сотен этих птиц», - сообщил Резниченко, расценив это как хороший знак.
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Кроме того Politeka.net писала, что жителям Днепропетровщины сообщили хорошие новости.
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