Оккупанты постоянно используют такие беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня.

Еще один "Орлан-10" оккупантов посадили специалисты радиоэлектронной борьбы в Луганской области. Об этом в Телеграмм-канале сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, оккупанты постоянно используют такие беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям украинских защитников. Однако украинские защитники успешно отбивают все атаки и пресекают попытки устроить разведку на своей территории.

«На фото вам ярко продемонстрировано все величие «2 армии мира» - ведь даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и собраны с разных аппаратов и держатся на скотче» - пишут в Минобороны.

Также мы писали, ночь и утро в Днепропетровской области прошли тревожно однако, к счастью, обошлось без обстрелов. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.