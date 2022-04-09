Так, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, система пограничников работает безупречно, пишет Politeka.net.
«Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул», - предупредил Данилов в эфире телемарафона.
Секретарь СНБО заверил, что все люди, которые покинули страну, зафиксированы.
«Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов», - пояснил Данилов, уточнив, что это касается так же тех, кто выехал «в командировку».
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Соответствующие документы придется показать.
Напомним, в связи с введением военного положения, запрещено покидать территорию Украины гражданам нашей страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Однако и здесь есть определенные исключения.
Так, покинуть территорию страны могут мужчины, которые:
имеют удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
имеют заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;
на иждивении у мужчины находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
на иждивении у мужчины есть ребенок с инвалидностью;
являются усыновителями, опекунами
близкие родственники мужчины погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
Напомним, жителей Луганщины просят срочно эвакуироваться из-за обострения ситуации.
Также Politeka.net сообщала, что российские оккупанты нанесли удар по вокзалу Краматорска в тот момент, когда там находились тысячи людей.
Также сообщалось, что враг заканчивает подготовку к решающей битве за Донбасс.