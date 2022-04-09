Всех мужчин, покинувших Украину без соответствующего разрешения во врем военного положения, ждут неприятности.

Так, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, система пограничников работает безупречно, пишет Politeka.net.

«Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул», - предупредил Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО заверил, что все люди, которые покинули страну, зафиксированы.

«Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов», - пояснил Данилов, уточнив, что это касается так же тех, кто выехал «в командировку».

Соответствующие документы придется показать.

Напомним, в связи с введением военного положения, запрещено покидать территорию Украины гражданам нашей страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Однако и здесь есть определенные исключения.

Так, покинуть территорию страны могут мужчины, которые:

имеют удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

имеют заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

на иждивении у мужчины находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на иждивении у мужчины есть ребенок с инвалидностью;

являются усыновителями, опекунами

близкие родственники мужчины погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, жителей Луганщины просят срочно эвакуироваться из-за обострения ситуации.

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