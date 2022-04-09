Новый аудиоперехват был опубликован СБУ, пишет Politeka.net.
Как оказалось, захватчики, убивающие украинских женщин и детей, стирающие с лица земли целые города, не хотят, чтобы их дети в будущем оказались в армии.
Так, СБУ приводит перехваченный диалог рашиста со своей женой:
- Как малыш себя ведет?
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- Да, ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
– Как так сделать?
– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, нехай дядей Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтоб его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.
Оккупант также сообщает, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Так что понимает, что их здесь просто «уложат».
«У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...», - говорит захватчик супруге.
Напомним, захватчики заканчивают подготовку к масштабной битве за Донбасс.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по вокзалу Краматорска, в котором находились тысячи людей.
Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович оценил угрозу повторного наступления на Киев.