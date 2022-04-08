Захватчик не придумал ничего лучше, кроме как сдать свою позицию, ведь он прибежал сразу к другим оккупантам.

Российские оккупанты бегут даже от украинских дронов-разведчиков. Однако бегут они на позиции своих подразделений, выдавая их местоположение. Об этом стало известно в сети, после того, как украинские защитники представили видеозапись с того самого дрона.

Так, видео работы дрона-разведчика опубликовал Николай Колесник, который сейчас защищает Украину от российского нашествия. Как видно, оккупант убегает от дрона и следит за тем, как тот за ним летит всю дорогу.

Однако захватчик не придумал ничего лучше, кроме как сдать свою позицию, ведь он прибежал сразу к другим оккупантам. Там решили обстрелять дрон и дважды попали. Но он успешно вернулся на базу.

Однако на этом история не закончилась, как пишет Николай Колесник:

«Помните того орка-дурака, который убегал от нашего дрона и привел психа к своим позициям? Так вот, позиций, где стреляли по нашему коптеру, больше не существует. Чтобы ответить скептикам, наше Люфтваффе обратилось к коллегам из НАТО, получили видео и фото подтверждения. Наши Боги войны ударили опорник, Беху, и несколько автомобилей с личным составом мародеров-насильников из РФ, сожгли все н@хуй! Психа подлечили и он готов выполнять очередную задачу!».

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«На фото вам ярко продемонстрировано все величие «2 армии мира» - ведь даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и собраны с разных аппаратов и держатся на скотче» - пишут в Минобороны.

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