Армия российской федерации пытается совершать наступательные действия в направлении Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Российские захватчики продолжают усиливать свое присутствие на Пологовском направлении. Впрочем, украинские защитники продолжают избивать врага и наносить ему потери.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края ликвидировали 20 оккупантов, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и десять автомобилей.
К слову, днем 7 апреля противовоздушная оборона уничтожила российскую крылатую ракету над Запорожьем.
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"Мы благодарим каждого, кто самоотверженно и героически нас защищает. И в очередной раз хотим обратить ваше внимание на то, как участились сирены и сообщения о ракетах над городом. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте оповещения об опасности и держитесь ближе к безопасным местам", - добавил Анатолий Куртев.
Напомним, враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе.
Как сообщала Politeka, Георгий Зантарая и Иван Лисовой доставили гумпомощь пострадавшим в Бородянке.
Также Politeka писала, что российских оккупантов полностью выгнали из Сумщины.