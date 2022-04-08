Кроме того, накануне над областным центром была сбита российская ракета.

Армия российской федерации пытается совершать наступательные действия в направлении Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Российские захватчики продолжают усиливать свое присутствие на Пологовском направлении. Впрочем, украинские защитники продолжают избивать врага и наносить ему потери.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края ликвидировали 20 оккупантов, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и десять автомобилей.

К слову, днем 7 апреля противовоздушная оборона уничтожила российскую крылатую ракету над Запорожьем.

"Мы благодарим каждого, кто самоотверженно и героически нас защищает. И в очередной раз хотим обратить ваше внимание на то, как участились сирены и сообщения о ракетах над городом. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте оповещения об опасности и держитесь ближе к безопасным местам", - добавил Анатолий Куртев.



Напомним, враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе.

Как сообщала Politeka, Георгий Зантарая и Иван Лисовой доставили гумпомощь пострадавшим в Бородянке.

Также Politeka писала, что российских оккупантов полностью выгнали из Сумщины.