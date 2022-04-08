Сотрудники СМИ, причастные к чудовищной машине российской пропаганды, теперь увольняются и пытаются скрыться в других странах.

Так, о новом случае такого бегства сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В своем телеграм-канале он опубликовал пост российского журналиста, который сообщил об увольнении главного продюсера России-1 и Москва-24 Агнессы Немировской.

Отметим, что именно на телеканале Россия-1 выходит пропагандистская программа "60 минут" со Скабеевой.

Уволившись, женщина покинула и страну.

«Надеюсь, что на работу в СМИ этого человека не возьмут нигде и никогда. Потому как в том, что происходит сейчас – виновата она» - сообщил Роман.

В свою очередь Гончаренко отметил, что пропагандисты, которые теперь бегут из рф, своими действиями загнали свою страну "в то место – темное, узкое и неприятное – с которого скоро не будет выхода совсем"

«А нам останется только потанцевать на могиле российской государственности. Я бы сказал "спасибо" Агнессе за то, что помогла развалить россию. Но из-за неё россияне убивают и поддерживают убийства. Надеюсь, тебе не будет хорошо житься там, где ты будешь жить», - пожелал нардеп.

Напомним, ранее Роман Супер рассказал, что с пропагандистских СМИ РФ массово увольняются журналисты, царит переполох.

Добавим, на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттер отметил «эволюцию» российской пропаганды.

«Сначала они шли освобождать украинцев от нацистов. Теперь говорят, что все в Украине являются нацистами и должны быть наказаны. Мобильные крематории, массовые захоронения, убийства по этническому признаку в центре Европы. Извините, господин Черчилль, мир так ничего и не понял», — написал Подоляк.

Напомним, оккупанты нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорске удар, в результате которого погибли десятки человек, в том числе дети.

Также Politeka.net сообщала, что российские вояки жалются родным на огромные потери.

Кроме того Politeka.net писала, что жителей Луганщины умоляют срочно эвакуироваться.