Так, о новом случае такого бегства сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В своем телеграм-канале он опубликовал пост российского журналиста, который сообщил об увольнении главного продюсера России-1 и Москва-24 Агнессы Немировской.
Отметим, что именно на телеканале Россия-1 выходит пропагандистская программа "60 минут" со Скабеевой.
Уволившись, женщина покинула и страну.
«Надеюсь, что на работу в СМИ этого человека не возьмут нигде и никогда. Потому как в том, что происходит сейчас – виновата она» - сообщил Роман.
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В свою очередь Гончаренко отметил, что пропагандисты, которые теперь бегут из рф, своими действиями загнали свою страну "в то место – темное, узкое и неприятное – с которого скоро не будет выхода совсем"
«А нам останется только потанцевать на могиле российской государственности. Я бы сказал "спасибо" Агнессе за то, что помогла развалить россию. Но из-за неё россияне убивают и поддерживают убийства. Надеюсь, тебе не будет хорошо житься там, где ты будешь жить», - пожелал нардеп.
Напомним, ранее Роман Супер рассказал, что с пропагандистских СМИ РФ массово увольняются журналисты, царит переполох.
Добавим, на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттер отметил «эволюцию» российской пропаганды.
«Сначала они шли освобождать украинцев от нацистов. Теперь говорят, что все в Украине являются нацистами и должны быть наказаны. Мобильные крематории, массовые захоронения, убийства по этническому признаку в центре Европы. Извините, господин Черчилль, мир так ничего и не понял», — написал Подоляк.
Напомним, оккупанты нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорске удар, в результате которого погибли десятки человек, в том числе дети.
Также Politeka.net сообщала, что российские вояки жалются родным на огромные потери.
Кроме того Politeka.net писала, что жителей Луганщины умоляют срочно эвакуироваться.