Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею о том, что руководство РФ должно ответить за свое преступление.

Соответствующее заявление Штайнмайер сделал в интервью Spiegel.

"Каждый, кто виноват в этих преступлениях, должен будет ответить за них. Сюда входят и солдаты. Сюда входят и военные командиры. И, конечно, те, кто несет политическую ответственность", - сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос о необходимости трибунала над Путиным и Лавровым.

Президент Германии также заверил, что Путин 2001 года, с которым он общался, больше не имеет ничего общего с Путиным нынешнего, 2022-го года. Штайнмайер признался, что он сохранял надежду на то, что Путин останется рациональным и даже не предполагал, что лидер рф рискнет «рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии».

Также он признался, что шокирован нападением РФ на Украину.

Напомним, на днях Штайнмайер признался в своей ошибке.

"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявлял он.

Отметим, в свою очередь издание Politico утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с Россией, несмотря на давление со стороны других высокопоставленных немецких функционеров, считает издание.

Напомним, количество жертв удара по железнодорожному вокзала Краматорска резко увеличилось.

Также сообщалось, что оккупанты ударили "Градами" по мирным жителям Днепропетровщины.

Кроме того Politeka.net писала, что причастные к чудовищной машине российской пропаганды бегут из рф.