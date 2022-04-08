Постепенно русская господствующая элита впадает в откровенную панику, на данный факт указывают сразу три явления. Об этом пишет советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на странице в Телеграм-канале.

Так, Подоляк подмечает: первым заявлением являются странные и смелые рассказы российских топов иностранным журналистам. В пример можно взять слова кремлевского пресс-секретаря Пескова, признавшего «по умолчанию» огромные потери российской армии в Украине.

Вторым заявлением стала информация об отставке постоянно появляющихся министров, которые никто не спешит удовлетворять.

Третьим заявлением стала информация о том, как практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным Совбезом.

«Чтобы накачивать и содержать в подчинении... А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то до «последнего россиянина»...» - делает выводы Подоляк.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал действия российской армии в Украине "систематическим убийством невинных людей".

"Я думаю, что люди смотрят на то, что происходит в Украине, и они видят, что это систематическая резня невинных людей, какой бы термин вы ни использовали, это совершенно бессовестно, и мир сейчас в подавляющем большинстве на стороне украинцев, Великобритания вместе с нашими друзьями и партнерами продолжит делать все возможное, чтобы помочь", – заявил Джонсон журналистам.

Напомним, "Битва за Донбасс приближается": глава МИД Украины Кулеба выступил в Брюсселе и обратился к союзникам.

Как сообщала Politeka, Украина получит миллиарды долларов на восстановление: премьер Шмыгаль рассказал о переговорах.

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