Животные знают же к кому идти, кто больше не покинет и точно не оставит среди развалин.

Спасатели пришли на помощь псу, который остался жив после обстрелов российскими войсками населенного пункта Бородянка в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Телеграмм.

Животных в Бородянке бегает много. Они ищут человеческого тепла и просят пищи. Среди них уличные животные и домашние, которые потеряли своих хозяев из-за российских оккупантов.

Спасателям всех жалко, и каждому хочется уделить внимание, как бы тяжело не было. Животные знают же к кому идти, кто больше не покинет и точно не оставит среди развалин.

Повезло выжить в настоящем аду овчарке, который теперь будет жить в семье спасателей.

"Вот этого красавца уже приютили наши ребята. Назвали Бродей. Еще подлечат раненую лапу и в новой своей жизни он будет жить в семье спасателя", - говорится в сообщении ГСЧС.

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