Оккупанты все еще не потеряли надежду захватить Харьков. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Синегубов в интервью LIGA.net.

При этом он добавил, что попытка взять Харьков обернется для захватчиков огромными потерями.

"В то же время мы констатируем, что битву за Харьков они уже проиграли. Они понесли здесь достаточно большие потери и понимают: даже если они большими силами попытаются не то что взять, а хотя бы оккупировать Харьков – они несут серьезные потери. И это может поставить под сомнение их дальнейшие планы по продвижению по территории Донбасса», - заявил глава Харьковской ОВА.

При этом Синегубов отметил, что украинские военные готовы к различным вариантам развития событий.

"Я думаю, что большими силами на Харьковщину они не будут идти. Однако мы к этому варианту тоже готовы", - заявил он.

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