Санкции направлены на усиление давления на российское правительство и экономику, а также на ограничение ресурсов Кремля для агрессии.

ЕС принял пятый раунд санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Согласованный пакет включает ряд мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, а также на ограничение ресурсов Кремля для агрессии.

Пакет включает:

- с августа 2022 года запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России. Сейчас импорт угля в ЕС составляет 8 миллиардов евро в год.

- запрет предоставлять доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Исключения предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

- запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Тем не менее, исключения касаются целого ряда продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

- дальнейшие запреты на экспорт, направленные на реактивное топливо и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как: древесина, цемент, удобрения, морепродукты и алкогольные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют лишь 10 миллиардов евро и 5,5 миллиардов евро соответственно.

- ряд целенаправленных экономических мер, направленных на усиление существующих мер и устранения лазеек, таких как: общая запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах, исключение какой-либо финансовой поддержки российским государственным органам, расширенная запрет на депозиты в криптогаманці, а также на продажу банкнот и ценных бумаг, направляемым в любой официальной валюте государств-членов ЕС, России и Беларуси, или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России и Беларуси.

Кроме того, Рада решила наложить санкции на компании, чьи продукты или технологии сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов, высокопоставленных чиновников Кремля, сторонников дезинформации и манипулирования информацией, которые систематически распространяют нарратив Кремля о военная агрессию России в Украине, а также членов семей лиц, которые уже попали под санкции для предотвращения обхода санкций ЕС.

Кроме того, полный запрет на транзакции наложен на четыре ключевых российских банка, которые представляют 23% доли рынка в российском банковском секторе. После отключения от системы SWIFT эти банки теперь подлежат замораживанию активов, таким образом полностью отрезаны от рынков ЕС.

В своих выводах от 24 марта 2022 года Европейский Совет заявил, что Союз остается готовым закрыть лазейки и нацелиться на предотвращение фактических и возможных обходов уже принятых ограничительных мер, а также ускорить работу относительно дальнейших скоординированных жестких санкций против России и Беларуси, чтобы эффективно воспрепятствовать способности России продолжать агрессию.

Захватническая война России против Украины грубо нарушает международное право и влечет массовые потери жизни и ранения мирным жителям. Россия атакует мирное население и целит в гражданские объекты, включая больницы, медицинские учреждения, школы и приюты. Эти военные преступления необходимо немедленно прекратить. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ российских военных в гуманитарном доступе являются неприемлемыми. Российские войска должны немедленно обеспечить безопасные пути к других частей Украины, а также гуманитарную помощь для доставки в Мариуполь и другие города, что находятся в осаде.

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