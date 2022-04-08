Защитники Мариуполя продолжают наносить российским оккупантам урон. Они не только каждый день убивают десятки оккупантов, но и уничтожают их технику.

В этот раз они уничтожили еще одну единицу техники путинских захватчиков. Об этом сообщается на Telegram-канале полка "Азов".

Момент попадания в противника показали на видео.

"Z – значит "знищені", - лаконично подписали видео украинские воины.

На видео видно, как по полю ползет вражеская бронетехника. Однако до места назначения она не доехала. "Азовцы" уничтожили оккупантов одним точным ударом.

Стоит отметить, что с даты начала войны враг понес значительные потери как в живой силе, так и в технике.

личного состава – около 19 000 человек,

танков ‒ 700 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 333 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1361 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Отмечается, что в связи с высокой интенсивностью боевых действий, подсчет усложняется и данные по личному составу приблизительны.

Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.

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